Zwei Wochen bevor der Audi FIS-Skiweltcup in Hinterstoder gastiert, wird es bereits weltmeisterlich auf der Höss. Am Sonntag, 16. Februar, heizt der doppelte Grillweltmeister Adi Matzek vor der Bärenhütte seine Napoleon-Griller an. Von 11 bis 14 Uhr können Gourmets die Köstlichkeiten vom Alpenvorlandrind gratis verkosten und in Liegestühlen vor der Bärenhütte gemütlich chillen.