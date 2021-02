Von Lisa Gruber wusste man, dass sie mit Anlauf hohe Sprünge macht: Wenige Tage vor der Hallen-Staatsmeisterschaft der Leichtathleten in der Linzer Tips-Arena am Wochenende hatte die 16-jährige Stabhochspringerin in Wien bei einem Jugendbewerb die Latte bei 4,02 Meter überquert, was einen neuen österreichischen U20-Rekord bedeutete. "Für die Hallen-Staatsmeisterschaft war das ein Versprechen", sagt der Obmann von Lisa Grubers Verein LAC Amateure Steyr, Fritz Steinparz.