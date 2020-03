Was im Sport ein Staatsmeistertitel ist, entspricht bei der Obstverarbeitung einer „Goldenen Birne“. Diese höchste Auszeichnung Österreichs wurde am Wochenende bei der „Ab-Hof-Messe“ im niederösterreichischen Wieselburg vergeben. Mit Siegen in den Kategorien Most und Perlwein triumphierte die Familie Höllhuber aus Steinbach erstmals gleich doppelt und machte sich damit zum erfolgreichsten Mostproduzenten Oberösterreichs.