"Für Haag" rechnet mit 396.000 Euro Schaden für Stadt

Ein wohlsituierter Haager, jedenfalls kein armer Schlucker, wohnt seit 28 Jahren in seinem schmucken Einfamilienhaus, im Kataster auf dem Gemeindeamt scheint seine Liegenschaft aber als unbebautes Grundstück auf. Was zur Folge hat: der Glückspilz zahlt für die Brachfläche, die keine ist, ein Schnäppchen an Grundsteuer.