Für Forsteralm wird nun ein Geldgeber gesucht

Weil "Frau Holle" eine Märchenfigur ist, kann sie handelsrechtlich nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Für alle Beteiligten des Insolvenzverfahrens der Forsteralm Betriebsgesellschaft mbH ist klar, dass nur sie – also höhere Gewalt – die Schuldige an der Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens ist. Vergangenen Winter hat es auf den Voralpengipfeln des Skigebietes zwischen Gaflenz und Waidhofen oft geregnet und selten geschneit, dazu fraß Tauwetter den Kunstschnee weg. Dann zerfetzte am Christtag auch noch ein Sturm die Plane des Speicherteiches. Das war des Unglücks zu viel.

Im Frühjahr ließen sich die drei Gesellschafter der Betriebsgesellschaft, Skischulchef Manfred Großberger, Sporthändler Wolfgang Resch und die Waidhofner Sport-Union, aus dem Firmenbuch löschen, nachdem ihr persönlicher Aderlass für den weiteren Liftbetrieb die Kapitaleinlage von 50.000 Euro um ein Mehrfaches überstieg. Am 1. April übernahm der Ybbsitzer Nationalrat und Obmann der NÖ. Eisenstraße, Andreas Hanger (VP) die Geschäftsführertätigkeit der finanziell angeschlagenen Liftbetreibergesellschaft. Hanger hat verhindert, dass auch ein Konsortium aus Gemeinden des Ybbstales und des Ennstales bluten muss. Gemeinsam mit dem Schiedlberger Nationalrat Johann Singer (VP) hat er vor drei Jahren zuwege gebracht, dass die Gemeinden als Eigentümer der "Wirtschaftspark Ybbstal GmbH" sämtliche Liftanlagen, Schneekanonen und Pistenbenutzungsrechte erwarben. Die Konstruktion ist derart beschaffen, dass beide Firmen voneinander völlig getrennt sind. Die 30 Gläubiger, denen die Betriebsgesellschaft laut Hanger rund 450.000 Euro schuldet, haben damit keinen Zugriff auf das Anlagevermögen. Ein Großteil der Gläubiger sind laut Hanger ohnehin die mittlerweile gekündigten 20 saisonalen Dienstnehmer, deren ausständige Löhne nun der Insolvenzausgleichsfonds (IAG) auszahlen muss.

Die Pechsträhne mit dem Wetter habe die Forsteralm-Betriebsgesellschaft "just in der Aufbauphase" erwischt, sagt Nationalrat Singer. Eine Betriebsprognose, wonach das Skigebiet durchaus wirtschaftlich überlebensfähig sei, liegt auf dem Tisch. "Wenn man den Betrieb auf Fünfjahreszyklen rechnet, geht es sich gut aus", sagt Hanger. Der abgelaufenen rabenschwarzen Saison mit nur 17.000 Besuchern stünden Rekordbilanzen in den besten Jahren mit 70.000 Gästen gegenüber. Hanger will nun von dritter Seite einen Geldgeber an Bord holen. Auch um Landeshilfe werde man sich bemühen, um bei einem Ausgleich eine 20-prozentige Quote bedienen zu können. "Dass die Gemeinden einspringen, ist jene Lösung, die ich vermeiden möchte", sagte Singer.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at