Für die "Alm Adlwang" stehen schon wieder Halter bereit

"Alm" in Adlwang: Nach Pleite derzeit geschlossen, beim Wiederbeginn soll es nur noch eine Firma auf dem Postkasten geben

Da war aller Hopfen und Malz verloren. Gleich am nächsten Tag, nachdem ein Gläubiger Insolvenzantrag gestellt hatte, veranlasste die Rechtsanwältin Eva Meusburger als Verfahrensverwalterin, dass die S.T.L. Gastro GmbH liquidiert wird. Mit der Firma wollten die Jungunternehmer Simon Eschlböck, Herwig Fölser, Robin Bogner, Anton Pumberger und Alexandra Winter das "Monte" in Ternberg und das "Duke" im "Herzogtum", einem bei Nachtschwärmern bestens bekannten Vierkanter am Adlwanger Kirchenplatz,