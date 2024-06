Für Bahnhofs-WC in Micheldorf hofft die Gemeinde auf einen Wirt

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), ÖBB-Geschäftsbereichsleiterin Christina Rebernik und Bürgermeister Horst Hufnagl (SP) schaufelten unlängst in einem Sandhaufen vor dem Bahnhof. Es war der Spatenstich für den völligen Neubau der hiesigen Station der Pyhrnbahn, ein Gesamtprojekt um 54 Millionen Euro, bei dem auch vier Eisenbahnkreuzungen dank neuer Unterführungen aufgelassen werden und bei dem ein neuer Park-&-Ride-Vorplatz gebaut wird, an dem Pendler vom Auto in die Züge