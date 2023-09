Fünf Nigerianer lernten Landwirtschaft

SCHLIERBACH. Im Rahmen des Projekts "Agro fit Nigeria", getragen vom Verein "Help Trans Fair" aus Schwertberg, wurde in Nigeria eine Landwirtschaftsschule mit Schweine- und Geflügelbetrieb sowie Fischzucht und Gemüsebau und künftig auch Rinderhaltung aufgebaut. Verarbeitung und Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte sollen hier ebenso Schwerpunktthemen sein.

Aktuell befinden sich fünf Nigerianer, die Leiter und Lehrer dieser Schule, und Betriebe, deren Schwerpunkt die Bildung der ländlichen Jugend und Erwachsenen im Südosten Nigerias im Gebiet von Enugu ist, auf Tour durch Oberösterreich. Untergebracht sind sie teils im Stift Schlierbach sowie bei Familien in Schwertberg. In den Landwirtschaftsschulen in Schlierbach, Lambach und Waizenkirchen werden sie mit den landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsformen und Arbeitsweisen in Österreich vertraut gemacht. Auf dem Programm stehen Exkursionen zu den Themen Gemüsebau, Schweine- und Rinderzucht, Milchverarbeitung sowie Direktvermarktung. Vom Innovationsgeist in Oberösterreich seien sie begeistert, sagt Josef Preundler, ehemaliger Lehrer der Landwirtschaftsschule Schlierbach. Er hat für die Delegation ein vielfältiges Programm, gemixt mit kulturellen Höhepunkten und touristischen Sehenswürdigkeiten, zusammengestellt und begleitet die Gruppe bei ihrer Ausbildung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper