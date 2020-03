Am 7. März 1920 wurde Frieda Meichenitsch im Marburg, das einst zur alten Donaumonarchie gehört hatte, geboren. Doch sie kam schon in jungen Jahren nach Österreich und Steyr wurde zu ihrer Heimat. Meichenitsch engagierte sich in Folge bei der ÖVP Steyr und war ab dem Jahr 1966 bei der Frauenbewegung, wo sie den Kinderfasching gründete und mit viel Freude betreute. Von 1980 bis 1995 war sie Stadtobfrau der Frauenbewegung in Steyr und bis heute Ehrenobfrau.