"Freiwilliges Engagement ergibt Sinn, Dankbarkeit und Gemeinschaft motivieren"

Sie helfen Menschen in der Not, fördern soziales Denken, geben Nähe und ermöglichen Leistungen, die es sonst wohl nicht gäbe: Mehr als 23.900 Menschen engagieren sich freiwillig beim Oberösterreichischen Roten Kreuz. Das, was sie täglich leisten, bereichert unser Zusammenleben auf allen Ebenen. Unter dem Motto "Wir haben die passende Jacke für Dich!" sucht das Rote Kreuz in Oberösterreich wieder freiwillige Mitarbeiter.