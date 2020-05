Wenn die Normalität droht. Meine Mitmenschen im näheren Umfeld gestehen mir freundlicherweise zu, nicht dumm zu sein, dennoch bin ich momentan sehr irritiert. Und ich bin auch kein ängstlicher Typ, trotzdem schaudert es mich. Wovor, fragen Sie? Wovor fürchten, wo doch in Kürze wieder alles normal wird? Und genau das ist es, was mich aufschreckt: die Normalität. Wir kehren, so formulierte es unser aller Kanzler, Schritt für Schritt zur Normalität zurück. Dass er dabei von einer "neuen