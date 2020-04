Die Magie der Prozente. In Woche vier unserer Kolumne wird es wieder einmal Zeit für eine richtig positive Nachricht, die da wäre: Wir werden alle wieder auferstehen. Jawohl, das werden wir, und das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Soviel zum Positiven. Es gibt aber auch was, was uns dabei nachdenklich stimmen sollte, nämlich: Zweifelhaften Umfragen zufolge können etwa 104% der Österreicher nicht Prozentrechnen. Ja, ja, ich weiß schon, Sie gehören da auf keinen Fall dazu, Sie haben's