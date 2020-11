Der Kampf der verkleideten HeldenIch hab's mit Zahlen, aber das wissen Sie ja bereits. Und ich liebe Statistiken, sogar solche, die ich nicht selbst gefälscht habe. Noch nicht verrückt genug? Kalendarische Daten, die mag ich besonders gerne. Zum Beispiel 202011111111.Können Sie damit was anfangen? Jawohl, das war letzte Woche am Mittwoch, am 11. November 2020, da war um 11 Uhr 11 offizieller Faschingsbeginn.