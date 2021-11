Faustball-Bundesliga startet am Samstag als Geisterliga

NUSSBACH. Im Zeichen der Revanche steht für die Faustballerinnen von Union Haidlmair Nußbach die am Samstag beginnende Saison in der Hallen-Bundesliga. Zum Auftakt treffen die Kremstalerinnen auf die routinierten Damen von FSC Wels und das aufstrebende Team von DSG Froschberg Linz. Zuschauer sind beim Ligaauftakt in der Bezirkssporthalle Kremsmünster jedoch nicht zugelassen.

Rund zwei Monate nach dem Feld-Meistertitel "dahoam" wollen die Nußbacherinnen nun in der Halle Gold erobern. In der vergangenen Saison hatten sie den Titel in der "Bubble" in Faak am See im Finale an Seekirchen verloren.

In der Auftaktrunde gilt es zunächst aber die aktuelle Form einzuordnen. In der Vorbereitung ohne große Turniere gab es kaum ein Kräftemessen mit anderen Teams. Während die Welserinnen für das Team von Trainer Marco Salzberger alte Bekannte sind, feiert Aufsteiger Froschberg am Wochenende sein Erstligadebüt. Unterschätzt werden aber beide Gegner nicht.

Schwierige Trainingssituation

"Für uns ist es vor allem in der Halle immer schwierig zu wissen, wo wir stehen und woran wir genau im Training arbeiten müssen", sagt Nußbachs Kapitänin Marlene Hieslmair, "da wir in Nußbach nur eine kleine Halle zur Verfügung haben, sind die ersten Spiele in der Dreifachhalle immer spannend." Einzig gegen Bundesliga-Konkurrent Laakirchen habe es bereits ein Trainingsmatch auf höherem Niveau gegeben. Das sei bei der Einstimmung auf die große Halle eine wertvolle Hilfe gewesen.

Bis zum erklärten Ziel, dem Sieg beim Bundesliga-Final-3 am 19. Februar in Vöcklabruck, ist der Weg allerdings noch weit. "Nach einer sehr langen Feldsaison haben wir uns eine mehrwöchige Pause gegönnt und sind daher sicher noch nicht in Topform", sagt Hieslmair. "Jetzt liegt der Fokus zunächst auf der ersten Runde, denn in der höchsten Liga muss man in jedem Match voll da sein, um vorne mitspielen zu können."