Vier Punkte zum Saisonauftakt der Hallenfaustball-Bundesliga der Frauen: Vizemeister Union Nußbach eröffnete damit standesgemäß die Titeljagd, um Seekirchen wieder die Krone abzujagen. Allerdings lief in der ersten Runde in Kremsmünster noch nicht alles rund. Speziell gegen die Vorjahresdritten von FSC Wels mussten Kapitänin Marlene Hieslmair und Co mehr kämpfen, als ihnen lieb war.