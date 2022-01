Erfolgreiche Spendenaktion: Nun ist der Sommerbetrieb der Steyrtalbahn gesichert

"Es ist unglaublich, wie groß die Hilfsbereitschaft ist", sagt Thomas Schönberger, VP-Gemeinderat aus Grünburg und Mitglied der Steyrtal-Museumsbahn, "dank zahlreicher Spender haben wir die Kosten für die Kohle so gut wie beisammen."

Der Stillstand aufgrund verbogener Schienen nach dem Hangrutsch in Letten und wegen des Corona-Lockdowns hatte ein riesiges Loch in die Kassa des Steyrtaler Wahrzeichens gerissen. Als nach der Absage der Adventmärkte in Steinbach und Garsten mit den Adventfahrten die wichtigste Einnahmequelle wegbrach, war wirklich Feuer am Dach. Für die rund 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter war es nicht mehr möglich, die Kosten für die Lieferung von 25 Tonnen Steinkohle im Wert von 10.000 Euro zu stemmen. "Wir haben zwar in Eigenregie die Schienen wieder provisorisch befahrbar gemacht und kaum rauchende Kohle für die Adventfahrten gekauft", sagt Betriebsleiter Walter Lobner, "aber diese Einnahmen fehlen uns nun."

Die Ebbe in der Kasse wurde dank einer vom Lions-Club Steyrtal initiierten Spenden-Kampagne beseitigt. Der Club überwies 2500 Euro, die Lions-Mitglieder steuerten noch einmal mehr als 2000 Euro aus eigener Tasche bei. "Die Steyrtal-Museumsbahn ziert unseren Wimpel, da war es selbstverständlich, dass wir helfen", sagt Reinhard Schimpfhuber, Präsident des Lions-Clubs. Zusätzlich spendeten die Goldhauben- und Kopftuchgruppe Molln 600 Euro, der Lions-Club Sierning 500 Euro und einige regionale Firmen namhafte Beträge. In Summe konnte ein Scheck in Höhe von 5000 Euro als Soforthilfe übergeben werden. Mittlweile wurden dank hilfsbereiter Museumsbahn-Fans mehr als 9000 Euro gespendet.

"Der Frühjahrsstart am 1. Mai ist somit gesichert", sagt Lobner. Zudem gab es weitere Hilfe: Die Firma Sternberger aus Aschach stellte der Museumsbahn kostenlos einen Spezialbagger zur Entfernung kranker Eschen zur Verfügung, von Stern Werkzeuge gab es Spezialgerät für die Waggonreparatur und von der Firma Cemtec eine Materialspende.

Spenden mit dem Kennwort "Steyrtalbahn" auf das Konto der Österreichischen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, IBAN: AT02 2032 0005 0070 0861