Elf Lesungen im "Krimivember": Steyr erwartet mordsmäßig viel Spannung

Elf Lesungen in Steyr und acht Gemeinden rund um die Stadt: In genau einer Woche startet jenes Krimifestival, das die Region unter dem Namen "Krimivember" zur spannendsten des Landes, quasi zur Krimi-Metropole Österreichs machen will. Veranstalter des von 28. September bis 21. November dauernden Festivals ist das Steyrer Kulturzentrum Akku in Kooperation mit den jeweiligen Gemeinden und Bibliotheken.