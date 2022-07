Eine Marketing-Vorlesung imHörsaal der Linzer Bier-Brauerei

Kann man in einer Brauerei ernsthaft lehren und lernen? Das hat der Studiengang „Global Sales and Marketing“ der FH OÖ Campus Steyr praktisch untersucht. Im Rahmen der Kooperation der FH OÖ mit Linzer Bier am Standort der Tabakfabrik haben sich 20 Studierende mit dem Geschäftsführer Michael Pötscher zu einer Gastvorlesung getroffen.