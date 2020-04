Noch ist unklar, was uns noch alles in Verbindung mit dem Coronavirus bevorsteht. Vermutlich wird es weder lustig, noch erfreulich sein. So viel lässt sich sagen. Viel mehr lässt sich aber längst über den Klimawandel sagen. Der steht uns nicht bevor, wir befinden uns mittendrin. Und er wird weitaus mehr Opfer verlangen, als viele derzeit noch glauben wollen. Vor allem dann, wenn nicht rasch energischer darauf reagiert wird. Denn schon haben wir zu viel wertvolle Zeit für den Schutz unserer