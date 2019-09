Zwei Blondinen in schwedische Zwillinge zu verwandeln oder aus der brünetten Wienerin Rosa einen echt-rosa Blickfang zu machen – das waren nur zwei der Aufgaben, die der in Steyr, Reichraming und Großraming tätige Friseur Christoph "Saidi" Kadir für "Austrias next Topmodel goes Côte d’Azur" stylen durfte. Gemeinsam mit drei Kollegen des Hairhouse-Education-Teams war der 38-jährige Ennstaler mit afghanischen Wurzeln für drei Tage nach Südfrankreich geflogen.