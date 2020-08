Die Gesetze zur Bekämpfung des Coronavirus schreiben in öffentlichen Gebäuden Mund-Nasen-Schutz vor. Also hat Johannes Angerbauer, der jetzt jeden Tag in der Rathauspassage sitzt und Hochglanzfalter seines Kunstprojektes "Kristalltag" aushändigt, eine schwarze Stoffmaske abwärts der Augen über den Mund bis zum Kinn gebunden. Das schaut aus wie stummer Protest, ist es aber nicht.