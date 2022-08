Von den zahlreichen gediegenen Gebäuden am Marktplatz in Weyer sticht eines mit drei Merkmalen besonders hervor: ein überdimensionierter schwarzer Doppeladler am Haustor, ein merkwürdiges Zeichen neben dem Eingangsportal und eine in Blaugrau gemalte Dekoration, die den Namen "Laufender Hund" trägt. Jedes dieser drei Elemente führt zurück zur ehemaligen Besitzerfamilie Prevenhuber, die dem Haus um 1600 ihren Stempel aufdrückte.