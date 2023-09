Durchs Kochen und Essen kommen die Leute zusammen

Wenn das mit dem Reden nicht so einfach ist, dann gilt: Durchs Essen kommen die Leute zusammen. Verständigung geht durch den Magen. In der Schauküche der Firma Breitschopf passiert am Donnerstag, 21. September, genau das: "Unser Ziel ist, Ressourcen zu nutzen und Synergien zu schaffen, wo man auf den ersten Blick keine sieht", sagt Isabella Boitllehner, Geschäftsführerin des Vereins für Arbeit, Beratung und Bildung (VABB) in Steyr.