Der Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio ist für Steyrs Leichtathletik-Ass Valentin Pfeil ein hürdenreicher: Zuerst hatten den Marathonläufer im Vorjahr eine hartnäckige Achillessehnenverletzung und danach in diesem April eine Operation an der linken Ferse eingebremst, nun folgte vor dem Qualifikations-Marathon in Valencia der nächste Schock. Der Steyrer wurde Samstagabend beim obligatorischen PCR-Test zu seiner und zur Überraschung vieler positiv auf das Coronavirus getestet.