Doka schalt zweithöchsten Wolkenkratzer der Welt

Mit 828 Metern ragt der Burj Khalifa, der Kalifenturm, als der allerhöchste Wolkenkratzer auf der Erde in der Skyline Dubais auf. Mirwais Azizi, ein afghanischer Geschäftsmann und Vorstand des gigantischen gleichnamigen Immobilienkonzerns, will an der Avenue der Sheik Zayed Road in der Metropole ebenfalls hoch hinaus.