Bei den ÖM- Läufen in Mehrnbach unterstrichen die beiden Seitenstettner Florian Dieminger und Markus Rammel, dass sie zu den besten Motocross-Fahrern in Österreich zählen. Dieminger fehlten bei den Junioren im ersten Lauf sechs, im zweiten 3,5 Sekunden auf den ersten Platz, den zweimal der Steirer Simon Dreifuss einfuhr. In der Tageswertung wurde Dieminger ebenfalls Zweiter. Das war für den 17-Jährigen noch nicht alles.