Die Rückkehr von Franz Essl in seine alte Volksschule

Wolltest du immer schon Wissenschafter werden? Kennst du alle Vogelarten? Mit Fragen dieser Art wurde gestern der Biologe Franz Essl in der Anton Bruckner Volksschule in Kronstorf, die jetzt auch eine Klimabündnisschule ist, konfrontiert. Für den 50-jährigen "Wissenschafter des Jahres 2022" war es eine Rückkehr an seine früheste Wirkungsstätte. Denn Essl hat in Kronstorf die Volksschulbank gedrückt. "Ausgezeichneter Schüler" steht auf der alten Karteikarte aus den 1980er Jahren. 40 Jahre später