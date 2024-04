Die Obstbäume blühen heuer drei Wochen zu früh

So viel steht schon fest: Wenn heuer am 21. April zum Höhepunkt der Baumblüte entlang der 200 Kilometer langen Moststraße im niederösterreichischen Westen der "Tag des Mostes" gefeiert wird, tragen die knorrigen Birn- und Apfelbäume längst schon sattgrüne Blätter an ihren Zweigen. Den traditionellen Termin Ende April hat der Tourismusverband ohnehin schon eine Woche vorverlegt, um bei dem Festreigen nicht den Maifeiern in den Ortschaften in die Quere zu kommen.