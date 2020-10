"Mir rinnt es kalt über den Rücken. Es ist eine Schweinerei, was hier passiert." So wie Bianca Achatz erging es gestern vielen, die am MAN-Warnstreik teilgenommen haben. Die 28-jährige Steyrerin war, bevor sie sich zur zweiten Schicht ins BMW-Motorenwerk aufgemacht hat, nicht nur aus Solidarität zur Kundgebung am Stadtplatz gegangen. Das Schicksal ihrer MAN-Kollegen berührte sie. "Wir zeigen ihnen, dass sie nicht alleine sind.