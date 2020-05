Jeweils vier bis fünf Meter hoch sind die sechs Bäume, die Klaus Augner in seinem Garten in Gleink gemeinsam mit Gärtner Walter Halbartschlager gepflanzt hat. Der Key Account Executive bei SAP war sofort von der Idee begeistert, dem Klimaschutz in der Stadt mit dieser Aktion auf die Sprünge zu helfen. Er ließ sich jede der sechs Säuleneichen 200 Euro kosten und freut sich nun über das frische Grün an seiner Grundgrenze: "Ich wollte aktiv mithelfen.