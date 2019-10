Über ein deutliches Plus an Sommergästen jubeln die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen bereits vor dem Finale der aktuellen Sommersaison, die bei für Bergtouren optimaler Wettervorhersage noch bis zum Nationalfeiertag, 26. Oktober, läuft. Insgesamt registrierten die im Sommer geöffneten Hiwu-Anlagen in Hinterstoder, auf der Wurzeralm und am Wurbauerkogel hochgerechnet bis Saisonende 440.000 Fahrten.