Der Klimaschutz wird am Donnerstag ein heißes Thema im Gemeinderat sein

"Es besteht akuter Handlungsbedarf", sagt Umwelt-Stadtrat Reinhard Kaufmann, "wir sollten als Stadt jetzt unseren Beitrag für den Klimaschutz leisten." Die Steyrer Grünen legen am Donnerstag dem Gemeinderat den Antrag "Grundsatzerklärung Klimaschutz" vor. Die Stadt müsse im eigenen Wirkungsbereich Signale bei den Themen Energie, Emissionen, Flächenverbrauch und Bodenversiegelung entsprechend den Zielen des Pariser Klimaabkommens aussenden. Insbesondere bei Verkehr, Raumordnung und eigenen Liegenschaften.

"Wir müssen das Bewusstsein auch bei den Entscheidungsträgern und Mitarbeitern der Stadt schärfen", sagt Kaufmann und hat konkrete Maßnahmen parat: "Steyr sollte wie Linz verpflichtende Dachbegrünung von Flachdächern vorschreiben, beim Radverkehr endlich die Lückenschlüsse etwa im Münichholz, am Tabor oder zu den Umlandgemeinden realisieren, das Stadtgut vernünftig ans Busnetz anbinden und vor allem das Straßennetz nicht noch mehr erweitern."

Auch Baumpflanzungen wie einst in der Himmlitzer Au wären gut für das Klima. Bild: OÖN

"Leider dumm gelaufen"

Mitgetragen wird der Antrag der Grünen allerdings nur von Neos-Gemeinderat Pit Freisais. Die erhoffte Unterstützung von SP, FP und VP blieb vorerst aus.

Diese jedoch legen am Donnerstag nun gemeinsam eine eigene – für die Grünen zu unverbindliche – Grundsatzerklärung zu verstärkten Aktivitäten zum Klima- und Umweltschutz vor. "Wir haben schon vieles auf den Weg gebracht, etwa Bäume gepflanzt oder Photovoltaikanlagen errichtet", sagt Bürgermeister Gerald Hackl (SP), "bis Spätherbst soll ein Paket an Maßnahmen in unserem Einflussbereich erarbeitet werden." Dieses werde im Stadtbudget entsprechend dotiert sein. Es gehe um bewusstseinsbildende Maßnahmen ebenso wie um Attraktivierung der Radwege oder Klimaschutz in stadteigenen Betrieben. "Man muss nichts neu erfinden", sagt Hackl, "im Internet finden sich unzählige tolle Ideen." Die rechtliche und finanzielle Machbarkeit müsse aber gewährleistet sein. Hackl weiter: "Ich weiß, die Optik ist komisch, weil die Grünen einen eigenen Antrag eingebracht haben. Das ist leider dumm gelaufen." Er werde noch mit ihnen reden.

Es sei ein Katastrophenszenario, das die Grünen malen würden, sagt Stadtvize Helmut Zöttl (FP), dem stimme man nicht zu. "Die Grünen wollen die Welt retten, das können wir nicht", sagt Stadtrat Gunter Mayrhofer (VP), "die Leute erwarten beim Klimaschutz Maßnahmen, die in unserem Einflussbereich liegen. Das tun wir."

Ansichtssache

Am Donnerstag werden im Steyrer Gemeinderat gleich zwei Grundsatzerklärungen zum Thema Klimaschutz behandelt.

„Wir haben viel gemacht, wollen weiter unseren Beitrag leisten. Im Budget wird das wird entsprechend dotiert.“

Gerald Hackl, Bürgermeister, SP

„Niemand will die Umwelt versauen, Steyr tut auch viel dagegen. Aber der Antrag der Grünen geht uns zu weit.“

Helmut Zöttl, Vizebürgermeister, FP

„Wir müssen machen, was in unserem Einflussbereich liegt. Etwa regional einkaufen, nicht alles im Internet bestellen.“

Gunter Mayrhofer, Stadtrat, VP/Bürgerforum

„Die Stadt muss endlich Verantwortung übernehmen, bei der Raumplanung, Energieeffizienz und beim Verkehr.“

Reinhard Kaufmann, Stadtrat, Grüne

„Steyr hat viel Potential. Etwa beim Radverkehr, wo wir keine Musterstadt sind, ebenso beim öffentlichen Verkehr.“

Pit Freisais, Gemeinderat, Neos

