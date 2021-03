Vergangenes Jahr stellte er seine Nase und seinen Gaumen in den Dienst der Jury der weltweit bedeutenden Blindverkostung "Craft Spirits Award" in Berlin, eines der renommiertesten Wettbewerbe von Schnapsbrennern auf der ganzen Welt. Heuer nahm Georg Hiebl abermals als Juror wegen des Corona-Lockdowns Postpakete in Empfang, öffnete die anonymen Probefläschchen auf seinem Hof in Reichhub bei Stadt Haag und schnupperte und nippte an den Gläschen in seinem Wohnzimmer vor dem Laptop bei einer