Der erfolgreichste Sportler Steyrs feiert seinen 80er

"Naturgefühl und die Freiheit, die man genießt, sind das Schönste an diesem Sport", sagt Kurt Presslmayr, "und natürlich die Herausforderung, wenn man schwierige Strecken bezwingt." Kurt Presslmayr feiert heute seinen 80. Geburtstag. Der Steyrer Kanute hat vier Weltmeistertitel – zweimal in der Wildwasser-Regatta, je einmal im Slalom und mit der Mannschaft – gewonnen, dazu acht weitere Medaillen bei sechs WM-Teilnahmen. Zudem nahm er an den Olympischen Spielen 1972 in München teil