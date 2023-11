Demonstranten in Molln appellierten an Landesregierung: "Beenden Sie dieses Treiben"

250 Menschen versammelten sich Samstagmittag im Zentrum von Molln, um der Landes- und Bundespolitik symbolisch um 5 vor 12 lautstark auszurichten: "Bohren nach fossilem Gas? Nein danke." "Keine Spekulation auf Kosten unserer Natur." In ihren Statements verlangten Vertreter der Bürgerinitiative von den politisch Verantwortlichen, hinzuschauen, wer hier in der Nationalparkgemeinde unbedingt nach Gas bohren will: "ADX Energy Ltd. scheint nichts anderes zu sein als eine spekulativ tätige