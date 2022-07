„Mein Vater war ein sehr gescheiter, belesener, interessierter und musischer Mensch“, sagt Roland Mader. Sein Vater war Heribert Mader. Der bedeutende Aquarellist und unermüdliche Kämpfer für den Erhalt des Steyrer Wehrgrabens, der in den vergangenen beiden Jahren zusehends an altersbedingten Krankheiten litt, starb am Samstag, 2. Juli, im Alter von 85 Jahren.