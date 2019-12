Weihnachten kann sehr traurig sein. Wenn sich bei "Stille Nacht" aus dem Küchenradio im Hintergrund der Vater nicht einkriegt und die Mutter verprügelt und die dann ihren Schmerz im Alkohol ertränkt, ist es besser, am Heiligen Abend nicht zuhause zu sein. Einige Kinder, deren Familienleben völlig ruiniert ist, verbringen die Festtage in ihren Wohngruppen im Landesjugendheim Leonstein. Die Erzieher kümmern sich um die insgesamt 56 Kinder vom Kleinkindalter bis zur Volljährigkeit, leisten Beistand, muntern sie auf.

Nur eines konnten die Betreuer ihren Schützlingen nicht bieten: dass unter dem Christbaum Geschenke für sie liegen. Dafür fehlt den Jugendfürsorgeeinrichtungen das Geld, weil man es für die alltäglichen Dinge der Jugendlichen braucht. Hier sprang der "Club 41" aus Steyr helfend dem Christkind zur Seite. "Das Christkind vergisst kein Kind", so Clubpräsident Christoph Mayer, "mit den Paketen, von denen jedes ein Namensschild hat, wollen wir den Kindern das Gefühl geben, dass sie wer mag und an sie denkt."

Die Aktivisten des Clubs haben bei den Erziehern Erkundigungen eingeholt, damit das Christkind auch bringt, was gewünscht wird. Am meisten gefragt waren Barbiepuppen und "coole" Baseballkappen. In die Geschenkkartons kamen kein Kriegsspielzeug und keine Figuren von Gewalttätern hinein. "Das ist ein Prinzip von uns und war auch von den Betreuern so erwünscht", sagt Mayer. Mit mehreren Kofferräumen voll machte sich ein Konvoi des Clubs zum Jugendheim auf den Weg. 56 Pakete, für jedes Heimkind eines, wurden mit Spielsachen und Gaben im Wert von jeweils rund 40 Euro gefüllt und verschnürt. Wie alle anderen Kinder auch dürfen sich die jungen Bewohner des Leonsteiner Schlosses am Heiligen Abend auf die Bescherung freuen.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at