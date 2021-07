Die Nächtigungsstatistik zeigt den Steyrer Hoteliers glasklar, dass der Geschäftstourismus im hiesigen Fremdenverkehr das Kraut fett macht. Zumindest bescheren die Buchungen der Feriengäste und Urlauber den Beherbergern ein nicht zu verachtendes Zubrot. Das war in Steyr schon immer so, wie jetzt eine Studie bestätigt, die der Geschäftsführer des Berufsförderungsinstitutes (BFI) Oberösterreich, Christoph Jungwirth, als Historiker in seiner Freizeit während des Corona-Lockdowns erstellt hat.