Stefan Rutter und Christian Harisch haben während der sich lockernden Corona-Fesselung des Geschäftslebens schon wieder einen Grund zum Feiern: Das Wiesbadener Marktforschungsinstitut "ecostra", das alljährlich die Stimmung der in den österreichischen Einkaufszentren eingemieteten Händler abfragt, erhob ihr "Neukauf" in Spittal/Drau zum besten EKZ in der Alpenrepublik.