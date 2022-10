Wegen der befürchteten weiteren Verkehrsbelastung tritt in Ennsdorf bereits eine Bürgerinitiative gegen ein Verteilerzentrum des US-Versandkonzerns "Amazon" auf einem Betriebsgelände in St. Valentin auf. Nachdem im St. Valentiner Rathaus ein Mehrheitsbeschluss gefasst wurde, eine etwaige Ansiedlung des Handelsriesen zu begrüßen und zu fördern, werden in der Stadt nun zusehends auch Stimmen von Gegnern laut.