In Steyr bekommt man mehr.Jüngst war mir ganz dringend nach Tüteneis. Als Rettungssanitäter weiß ich, dass eine hypoglykämische Attacke, also die Unterzuckerung, nicht zu unterschätzen ist. Immerhin war's an einem sehr warmen Tag im April, die Sonne hatte sich gegen die hartnäckigen Wolken durchgesetzt. Ganz zufällig schlenderte ich, als diese Attacke sich abzeichnete, durch die Enge Gasse und damit unvermeidlich am bekannten Eissalon vorbei.