Ist Fehlermachen pfui?Nein, es ist keine Schande, Fehler zu machen. Bedenklich wird's erst, wenn man aus den Fehlern nichts lernt. Zwischen den beiden Plakaten liegen etwa eineinhalb Jahre und der Figaro hat offensichtlich was gelernt. Ich schwör's beim Barte meiner seligen Großmutter, es ist derselbe Plakatständer und er steht beim selben Friseur in der …… Nein, ich nenne die Straße nicht und habe zudem aus Datenschutzgründen was weggepixelt. Fehlerfrei ist's jetzt, das neue Plakat.