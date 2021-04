Steyr in der Auslage: Begaffen oder bewundern?Seit dem letzten Wochenende ist Steyr offiziell in der Auslage. Nicht nur die Altstadt mit den historischen Gebäuden und den Geschäften, mit den Parks und fein herausgeputzten Veranstaltungsorten, wir alle sind es, die ab jetzt im Mittelpunkt stehen und um die sich alles dreht. Man wird uns bestaunen, beneiden und begaffen, bis in den November dauert das Spektakel, das leider schaumgebremst über die Bühne gehen muss.