Brunners würziger WortWechsel

Warnung: Steyr ist anders.

Was hat dieses verdammte Virus nur mit uns gemacht? Sind wir wirklich so, wie uns die Medien das täglich vor Augen führen? Hat dieses winzige Scheusal tatsächlich alles verändert? Oder hat es nur beigetragen, absurde Verhaltensweisen, die ohnehin in uns schlummern, ans Tageslicht zu bringen? Aus der Psychologie wissen wir, dass der grundlegende, der prägende Charakter eines Menschen hauptsächlich in den ersten Lebensjahren ausgebildet wird. Danach wird's schwieriger, was zu ändern. Also nicht dem Virus die Schuld geben, da ist meist vorher schon was schiefgelaufen.

Franz Brunner

Ja, es hat sich ordentlich was getan in den letzten 13 Monaten. Doch auf so manches, was sich besonders in dieser Zeit gezeigt hat, könnten wir liebend gerne verzichten. Was das sei, fragen Sie? Also, da wären zum Beispiel ….

…. Menschen, für die Eigenverantwortung lediglich bedeutet, dass sie für den Fall eines Lockdowns selbst für ausreichend Klopapier und Biervorräte sorgen müssen.

…. Menschen, die vor einem Jahr noch über alles gemeckert haben und sich heute sehnlichst diese vormals so scheußliche Normalität zurückwünschen.

…. Politiker, die ständig rausposaunen, alle Sümpfe trockenlegen zu wollen und gleichzeitig ruhigen Gewissens neue anlegen.

…. Politiker, die Schutzmaßnahmen beschließen, um sich dann selbst demonstrativ nicht daran zu halten.

…. Menschen, die einem Ungetüm von Container-Schiff die Daumen halten, damit es wieder freikommt und sie nicht länger auf das chinesische e-Bike warten müssen.

…. Menschen, die jetzt im Schutz der FFP2-Masken Mitbürgern frech die Zunge zeigen und sich in besseren Zeiten keinen Mucks zu sagen getrauten.

…. Menschen, die sonst nie am Sonntagabend spazieren gehen, derzeit aber ohne jegliche Corona-Schutzmaßnahmen dicht gedrängt pöbelnd durch die Straßen ziehen.

…. Menschen, denen es bisher egal war, womit ihre Lebensmittel versetzt und verseucht sind, nun aber plötzlich Experten bei der Beurteilung von Impfstoffen sind.

…. Menschen, die sich zum Saufen in der Garage verbarrikadieren und dann Ordnungshüter, die ihrer Pflicht nachgehen, beschimpfen und bespucken.

…. Menschen, die früher adrett gekleidet und gepflegt im Büro saßen und jetzt im Trainingsanzug oder gar im Pyjama zuhause vor den Bildschirmen lümmeln.

…. Menschen, die nur so lange verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll miteinander umgehen, als dies nicht mit Verzicht oder Einschränkung verbunden ist.

Das alles spielt sich natürlich im benachbarten Ausland ab, denn Steyr ist da ganz anders, glauben Sie nicht auch? Das was Wien sich bereits lange auf die Fahnen oder zumindest auf die Plakattafeln bei den Stadteinfahrten schreibt, das kann Steyr ebenso, nämlich "Anders sein". Doch reicht das alleine für ein Gütesiegel, wird damit wirklich alles besser? Apropos Gütesiegel, da gibt’s schon auch Änderungen, die finde ich großartig und überaus bereichernd. Allen voran, dass immer mehr Menschen auf Regionalität und damit auf Qualität dessen achten, was sie essen und trinken. Wir Steyrer können uns ob unserer Lage und Situation glücklich schätzen, ausreichend bewusste Versorger um uns zu wissen. Sie alle haben sich dieses Interesse verdient und wir können dazu beitragen, ihre Anstrengungen zu honorieren. Und wenn das der einzige bleibende Wandel ist, dann hatte die Pandemie was Gutes, was man von so mancher Änderung und verstörter Gruppierung nicht behaupten kann.