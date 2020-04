Brav sein ist schwer: Geris Corona-Tagebuch

Das Coronavirus verlangt derzeit von vielen Menschen sehr viel ab. Das wird sich vermutlich noch für eher lange Zeit auch nicht sehr ändern.

Marlen Haushofer hätte heute nicht nur ihren 100. Geburtstag gefeiert, vor vier Wochen, zu Beginn der Coronaeinschränkungen war auch ihr 50. Todestag. In Gedenken an die ausgezeichnete Schriftstellerin wären in Steyr, ihrem langjährigen Wohnort, und Molln, ihrem Geburtsort, zahlreiche Veranstaltungen geplant gewesen. All diese wurden vorerst ersatzlos gestrichen. Ihr Werk allerdings ist vielleicht aktueller denn je.

Rosen auf dem Grab von Marlen Haushofer Bild: Frech

"Brav sein ist schwer" lautet der Titel eines ihrer erfolgreichsten Kinderbücher. Und in der Tat. Das ist es. Speziell, wenn es so viele Verbote, Einschränkungen und Vorschriften zu beachten gilt, wie aktuell aufgrund der Gefahren durch das Coronavirus.

Es fällt nicht leicht, die Familie nicht zum Osterschmaus zu versammeln. Oder mit Freunden nicht zu einer gemütlichen Runde aufzubrechen. Oder einen guten Bekannten nicht im Krankenhaus besuchen zu dürfen. Ich habe solch einen Freund, der seit einiger Zeit im Spital liegt. W., ich denke an dich.

Auf der anderen Seite: "Schlimm sein ist auch kein Vergnügen". Marlen Haushofer wusste auch das. Und selbst die aktuelle Regierung bläut uns das täglich ein. Schlimm sein, also auf die vielen Verbote einfach zu pfeifen, macht die Situation auch nicht besser. Und das, obwohl so mancher versucht ist, all diese Einschränkungen zu missachten. Einerseits, weil diese schon längst nerven (na so was!), aber auch, um die fulminant niedrige Durchseuchungsquote ein wenig zu erhöhen. Denn sollten wir wirklich 60 Prozent für die viel strapazierte Herdenimmunität benötigen, dann dauert dieser Ausnahmezustand noch lange. Und das wird er. Und viele nicht schwerst Erkrankte oder doch nicht Gestorbene (und hoffentlich auch deren Angehörige) werden es wohl danken.

Marlen Haushofer hat aber auch "Die Wand" geschrieben. Ein Leben in absoluter Einsamkeit und Einfachheit. Abgeschottet von allem, auf sich alleine gestellt. Es wird durchaus so sein, dass sich manche, vor allem Ältere, der nicht mehr vor die Haustüre kommen, wie hinter dieser ominösen Wand fühlen.

Aber es geht vorbei. Vielleicht hilft dabei ja, eines der Bücher von Marlen Haushofer, vielleicht sogar "Die Wand", zu lesen. Am Dienstag sperren bekanntlich viele Geschäfte, darunter auch Büchereien, wieder auf. Die freuen sich, Ihnen Lesestoff anbieten zu dürfen.

