„Von außen sieht man gar nichts vom Brand“, sagte Firmenchef Franz Illich-Edlinger am Morgen nach dem Brand, „aber wenn fünf Wehren übers Dach zum Brandherd müssen, dann schaut es innen drin natürlich schon einigermaßen aus.“ Die Brandursache müsse erst ermittelt werden, er gehe aber davon aus, „dass der Betrieb jetzt schon einmal vier Wochen still stehen wird“.Ausgebrochen war der Brand in der Werkstätte