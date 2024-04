BMW-Entwicklung im Werk Steyr ließ Ministerin staunen

Erfolgsgeschichten wie jene, wie sie BMW in seinem Motorenwerk in Steyr seit mehr als vier Jahrzehnten schreibt, sind in der Politik willkommen. Europaministerin Karoline Edtstadler (VP) fühlte sich bei ihrem Abstecher ins Steyrer Vorzeigeunternehmen daher pudelwohl. Entwicklungsleiter Josef Honeder, Finanzgeschäftsführer Stefan Pielmeier und Operationsmanager Helmut Hochsteiner gewährten ihr Einblicke ins Entwicklungszentrum und in die noch in Bau befindliche Halle 52.