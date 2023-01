Blümelhubers Meisterwerk ist jetzt fix im Stadtmuseum

STEYR. Drei Jahre lang arbeitete der 1865 in Unterhimmel geborene Stahlschnittmeister Michael Blümelhuber an einem seiner bedeutendsten Werke: der vor 101 Jahren fertiggestellten Metallplastik "Menschheitszukunft". Das aus einem 3,5 Kilogramm schweren, rund 12,5 Zentimeter hohen, extrem harten und nahezu rostfreien Manganstahlblock geschnittene Meisterwerk zeigt ein Kind, das mit seinen Händen den Riss der Welt an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich schließen will. Die Figur ruht auf