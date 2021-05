Bis zu einer Stunde Wartezeit auf den erlösenden Stich

Ein Arzt sticht bei der Covid-19-Schutzimpfung in der Minute einer Person die Injektionsnadel in den Oberarm, macht bei vier Behandlungskojen mindestens 200 Geimpfte in der Stunde. Auf diese mit der Stoppuhr gemessenen realistischen Zeitangaben hat das Land OÖ die Time-Slots für die Termine auf der Homepage "Österreich impft" programmiert, auf der sich jeder Impfwillige registrieren lassen kann.