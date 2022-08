Betreiber legen sich fest: Kaum Kunstschnee auf der Forsteralm

Erneut dürfte ein Schicksalswinter auf das Familienskigebiet Forsteralm an der Grenze von Ober- und Niederösterreich zukommen. Mehrfach stand das kleine Skigebiet in der Vergangenheit vor dem Aus. In der kommenden Wintersaison wird laut einer aktuellen Presse-Aussendung kaum Kunstschnee produziert werden.